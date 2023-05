Após repercussão negativa, vereadores propõem revogação de aumento nos próprios salários em Santa Bárbara

O vereador Paulo Monaro (MDB), presidente da Câmara de Santa Bárbara - Foto: Junior Guarnieri/Liberal

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste deve revogar o aumento de 72% nos salários dos vereadores aprovado na última terça-feira. A proposta passou a circular em um vídeo do presidente Paulo Monaro (MDB), na noite deste sábado, e ocorre após repercussão negativa da medida.

No vídeo, Monaro diz representar todos os vereadores e afirma que colocará em discussão a revogação do aumento, bem como eventuais mudanças nos salários do prefeito e de secretários municipais.

Na imagem, o presidente da câmara aparece ao lado de vereadores aliados, de oposição ao governo, e afirma que a decisão em rever o aumento ocorre após ouvirem o “clamor da população”.

O aumento foi aprovado durante a sessão de terça, sem discussão, em uma votação relâmpago que durou menos de um minuto. A aprovação foi unânime e valeria para os salários que serão pagos a partir de 2025, ou seja, quando uma nova legislatura assume.

De acordo com a proposta, o valor recebido pelos parlamentares subirá de R$ 8.966,82 para R$ 15.422,93. Para o presidente da Casa, o aumento será de R$ 10.082,99 para R$ 17.342,76.

Atualmente, o salário pago aos vereadores barbarenses custa cerca de R$ 2 milhões por ano. Com o aumento aprovado na terça, o valor subiria para R$ 3,5 milhões. A diferença, de R$ 1,5 milhão, seria suficiente para construir uma UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme o LIBERAL mostrou na edição de quinta-feira.

O projeto de resolução que permite a alteração dos vencimentos, de autoria da Mesa Diretora, deu entrada na câmara no mesmo dia e já tinha os pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, e de Finanças, Orçamento e Economia.

A reportagem do LIBERAL não conseguiu contato com Monaro na noite deste sábado. O vereador Isac Motorista (Republicanos), da comissão de Finanças e um dos que aparece no vídeo ao lado do presidente, se disse favorável à revogação. Segundo ele, o projeto foi votado sem discussão e aprovado “no calor do momento”.

Até a noite deste sábado, não constava no sistema de proposituras da câmara nenhum projeto cuja proposta era a revogação do aumento dos vereadores.