Após reexame, TCE julga regulares contas do primeiro ano da gestão de Piovezan em Santa Bárbara

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) acatou um pedido de reexame feito pelo prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), e julgou regulares as contas do primeiro ano de seu mandato. A decisão foi proferida pelo conselheiro Sidney Estanislau Beraldo nesta quarta-feira (14), em sessão do Tribunal Pleno.

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, no estúdio da Zé FM 76.3 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Entendo que as razões recursais podem afastar as irregularidades motivadoras da rejeição das contas em reexame”, justificou.

A Segunda Câmara do TCE havia emitido parecer desfavorável em setembro de 2023. Entre os motivos, apontou falta de pagamento dos encargos previdenciários e precatórios, além de despesas impróprias com multas e juros.

Porém, ao analisar o recurso de Piovezan, Beraldo constatou que a prefeitura tomou medidas em busca de solução.

“Com relação aos encargos, restou demonstrado que a prefeitura deixou de cumprir o parcelamento referente à competência de 2020 e do início de 2021, o que provocou sua rescisão. No entanto, em julho de 2021, foi firmado um novo acordo cujas parcelas foram pagas”, afirmou o conselheiro.

Sobre os juros e multas, disse que a maior parte decorreu de dívidas de gestões anteriores. “Mesmo assim, os pagamentos foram recomendados pela Procuradoria do município com o objetivo de evitar cobranças judiciais.”

Ainda de acordo com Beraldo, “houve melhorias significativas nas áreas fiscal, educacional, ambiental e urbana”.

“Por fim, ressalto a existência de superavit orçamentário [de R$ 12,1 milhões] em respeito aos mínimos constitucionais em educação, saúde, e a realização de investimentos correspondentes a 4,37% da receita corrente líquida.”

Contas de 2022

Dessa forma, Pivezan passa a ter todas as suas contas julgadas regulares, entre aquelas já analisadas pelo TCE – ainda faltam as 2023 e 2024.

O parecer favorável a 2022 saiu em maio deste ano. Na ocasião, o relator Roberto Marinho reconheceu os seguintes resultados contábeis: aplicação de 26,26% no ensino e 34,55% na saúde, aplicação de 100% dos recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) no exercício, 45,43% de despesas com pessoal e superavit de 1,77%.