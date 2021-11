Após queda de internações, Hospital de Campanha é desmobilizado em Santa Bárbara

Após queda de internações por conta do novo coronavírus (Covid-19), o Hospital de Campanha foi desmobilizado em Santa Bárbara d’Oeste, informa a prefeitura.

O local funcionou desde o dia 29 de junho de 2020 no campus Santa Bárbara da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba). No período foram atendidos 1.063 pacientes no hospital, aponta o Executivo.

Ainda de acordo com a administração, a desmobilização do Hospital de Campanha ocorreu devido à diminuição dos percentuais de internações em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), leitos com respiradores e sem respiradores (clínicos) por coronavírus.



Os atendimentos dos pacientes com sintomas da doença continuam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), nos PSs (Prontos-socorros) Edison Mano e Afonso Ramos e no Hospital Santa Bárbara (Santa Casa).

Desde o início da pandemia, Santa Bárbara aumentou o atendimento de pacientes, chegando a 108 leitos públicos na rede municipal.

São 26 leitos de UTI Covid-19 no Hospital Santa Bárbara, 20 leitos com respiradores e 30 leitos sem respiradores no Hospital de Campanha e 12 leitos com respiradores e 20 leitos sem respiradores no PS Edison Mano.

“O Hospital de Campanha foi de extrema importância para o enfrentamento da pandemia em Santa Bárbara. A estrutura montada foi fundamental para que muitos pudessem ser acolhidos, tratados, curados e retornassem aos seus lares”, frisa a secretária de Saúde, Lucimeire Rocha.

Em caso de sintomas da Covid-19, o cidadão deve procurar por uma das UBSs ou os PSs para diagnóstico. E caso a internação seja necessária, a rede pública barbarense dispõe atualmente de 20 leitos de UTI Covid-19 e 10 leitos clínicos de Covid-19 – todos instalados no Hospital Santa Bárbara.

Números caíram

Conforme noticiado pelo LIBERAL no início deste mês de novembro, Santa Bárbara registrou apenas cinco mortes causadas pelo Covid-19, em outubro. É o mês menos fatal desde os dois primeiros da pandemia.

O primeiro óbito no município por conta da doença aconteceu em abril de 2020. No mês seguinte foram mais dois.

A queda de casos e mortes por coronavírus, que também ocorre na RPT (Região do Polo Têxtil), é reflexo da vacinação, segundo especialista.

O mês com mais óbitos por Covid-19 em Santa Bárbara foi em junho deste ano: 128 vítimas. Com a imunização iniciada em janeiro e ampliada ao longo dos meses, os números começaram a cair no segundo semestre.

Em julho deste ano, Santa Bárbara teve 89 mortes. Em agosto, os óbitos caíram para 37. Já em setembro, nova queda: 15 falecimentos.