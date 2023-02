Após perseguição em Santa Bárbara, GCM recupera carro furtado

Veículo foi encontrado após ser abandonado pelo motorista em uma garagem - Foto: Divulgação - GCM

Após perseguição ocorrida em Santa Bárbara d’Oeste na noite desta quinta-feira (2), a GCM (Guarda Civil Municipal) conseguiu recuperar um carro furtado. O motorista que dirigia o Hyundai HB20 conseguiu fugir.

De acordo com informações da corporação, por volta de 21h, os guardas faziam patrulhamento pela zona leste do município, quando foram informados sobre um HB20 furtado circulando pela Avenida São Paulo.

Os GCMs, então, foram até o local para conferir a informação e encontraram com o veículo em movimento. Ao perceber a viatura, o motorista acelerou o veículo e deu início a fuga, acessando diversas ruas na contramão. Os patrulheiros deram início a perseguição, mas não conseguiram acompanhar o carro.

Na sequência, os agentes encontraram o HB20 estacionado em uma garagem, na Rua Teresina, no Planalto do Sol. O portão estava apenas encostado. No imóvel também não havia ninguém e a ignição do carro estava danificada.

Diante de pesquisas, foi descoberto que o carro tinha sido furtado no dia 1° deste mês em Americana. O veículo foi apreendido e devolvido posteriormente para o proprietário. Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial de Santa Bárbara.