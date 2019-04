Após perseguição, dupla é presa por roubo a caminhonete

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (23) no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, após roubarem uma caminhonete. Houve perseguição e o helicóptero Águia da PM (Polícia Militar) foi acionado para auxiliar na ocorrência.

De acordo com informações preliminares da PM em Santa Bárbara, os suspeitos foram interceptados às 11h15 no cruzamento entre as ruas do Arroz e do Petróleo. O veículo dirigido pelos criminosos era uma Triton L200 branca da Mitsubishi, mas não havia detalhes de como o roubo ocorreu.

Os policiais ainda estavam no local para registro da ocorrência até a publicação desta matéria.