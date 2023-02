Após perseguição, adolescente é apreendido acusado de roubar carro em Santa Bárbara

Ele tentou fugir por diversas ruas do Jardim Barão, mas foi pego pela GCM e reconhecido pela vítima

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde deste sábado (4), às 17h30, no Jardim Barão, em Santa Bárbara, acusado de roubar um Toyota Corolla prata minutos antes, na Rua Riachuelo. Ele tentou fugir por diversas ruas do bairro, mas acabou sendo pego e foi reconhecido pela vítima.

No Plantão Policial, a vítima contou que estacionou o carro para ir a uma esmalteria e, ao sair, foi agarrada pelas costas por uma pessoa baixa, que a ameaçava pedindo a chave do carro. O indivíduo teria tomado a chave da mão dela, entrado no carro e saído.

Adolescente tentou fugir, mas acabou abandonando veículo – Foto: GCM / Divulgação

Após serem informados sobre o roubo, uma equipe de GCMs (Guarda Civis Municipais) do município intensificou o patrulhamento na área e, na altura da Estrada da Cachoeira, no contra-fluxo, se deparou com o veículo em alta velocidade.

Ele voltou para o Jardim Barão, onde percorreu várias ruas em fuga e foi acompanhado pela viatura, segundo informações dos guardas. Em determinado momento, o suspeito abriu distância da GCM e foi perdido de vista. Mas, depois, o veículo foi localizado pela equipe na Rua Itirapina.

Um popular descreveu o ladrão fisicamente como sendo um adolescente pardo, sem camisa, com tatuagens pelo corpo, bermuda e estatura baixa, e indicou a direção para onde ele teria seguido.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com tal descrição, um cerco contendo outras duas viaturas, duas motos e uma viatura do canil foi armado nas proximidades, encontrando o suspeito, identificado como um adolescente de 16 anos, que assumiu a autoria do roubo.

Ele foi apreendido e apresentado no Plantão Policial de Santa Bárbara. Teve a apreensão ratificada e permaneceu à disposição da Justiça na Cadeia Pública da cidade. O veículo foi devolvido à vítima.