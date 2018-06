Após obra, entrada de casa vira ‘depósito’ de água suja

Uma intervenção realizada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste em novembro de 2015 provoca, até hoje, reclamações de um morador do Residencial Furlan. A recomposição do asfalto após a obra deixou a Rua Francisco Fornazari desnivelada, o que leva toda a água suja proveniente de outras residências para a entrada da casa do empresário Luís José Sartori. O morador afirma que pede, sem sucesso, providências da autarquia e também da prefeitura desde então.

“Eu fiz um protocolo na prefeitura e outro no DAE. Liguei diversas vezes, procurei vereadores e nada deles virem aqui consertar esse problema que eles mesmos criaram, mas não tive nenhuma resposta até agora. O cheiro é insuportável e a minha garagem nunca fica limpa”, afirma. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O morador reclama ainda que o empoçamento de água suja provocado pela obra levou até a Vigilância Epidemiológica a questioná-lo. “Veio o pessoal da Vigilância aqui em casa há uns 30 dias. Me disseram que foi colhida uma amostra de água com larvas, que eu não podia deixar a situação daquele jeito. Eu perguntei o que eu poderia fazer, já que a própria prefeitura provocou isso. Estou comprando cloro e aplicando na água empoçada”, completou o empresário.

O LIBERAL questionou nesta terça-feira a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio de sua assessoria de imprensa, sobre o protocolo feito pelo morador sobre o problema que não recebeu nenhuma resposta por parte da administração. O questionamento foi encaminhado à assessoria de imprensa do DAE, que afirmou “não poder responder ontem” a demanda porque seu setor de protocolo já havia encerrado o expediente. A autarquia afirmou que se manifestará hoje sobre o caso.