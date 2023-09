Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste aprovaram nesta terça-feira (19) um projeto de lei que permitirá a instalação de torres com tecnologia 5G na cidade, de acordo com as normas da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Proposta permitirá a instalação de torres com tecnologia 5G no município – Foto: Câmara de Santa Bárbara/Divulgação

A proposta tramitava na câmara há nove meses. Dezesseis parlamentares acataram a proposta, com exceção de Felipe Corá (Patriota) e Joi Fornasari (PV), que não estavam nas no momento de votação.

A Comissão de Justiça e Redação da câmara propôs uma emenda modificativa para apurar se há algum problema para a saúde humana, que foi rejeitada pela maioria.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Somente o presidente da comissão Eliel Miranda (PSD) e Reinaldo Casimiro (Podemos) que é membro, foram favoráveis, já que o presidente da Casa, Paulo Monaro (MDB) não vota.

Já os vereadores Nilson Araújo Radialista (PSD), Corá e Carlos Fontes (União Brasil) estavam ausentes na apreciação.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo dados da Anatel, dos municípios que integram a RPT (Região do Polo Têxtil), Santa Bárbara era a única que ainda não tinha acesso à tecnologia.

Hortolândia é a que tem a maior quantidade de estações equipadas com o 5G (14, no total), seguida por Sumaré (13), Americana (12) e Nova Odessa (4).

As operadoras que têm fornecido o serviço na região são Vivo, Tim e Claro.