Após nova remessa, Santa Bárbara adianta vacinação de idosos de 69 a 71 anos

Após o recebimento de mais 5.730 doses da vacina CoronaVac/Butantan nesta terça-feira (23), a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste marcou para esta quinta o início da imunização contra o coronavírus (Covid-19) para idosos de 69 a 71 anos.

A vacinação desse grupo vai começar dois dias antes do previsto no calendário estadual. Segundo a administração municipal, a antecipação ocorre “devido ao recebimento do novo lote”.

Para ter acesso à primeira dose, a pessoa deve realizar um cadastro no link www.santabarbara.sp.gov.br/vacina-covid-19 ou pelos telefones 0800-411-3502 e 160, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.



Depois de receber os dados, a Secretaria de Saúde entra em contato com o paciente para informar data, horário e local da aplicação. Em caso de dúvidas, o cidadão pode ligar para os telefones 3455-1654 ou 0800-770-6378 de segunda a sexta, das 8 às 16 horas.

Ao todo, Santa Bárbara já recebeu 24.636 doses da vacina, sendo 21.666 da CoronaVac e 2.970 da Oxford/AstraZeneca.