Após ligação sobre cartão clonado, homem perde R$ 2,4 mil

Um homem de 49 anos, morador do Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, contou à polícia que teve um prejuízo de R$ 2.399 após receber uma ligação informando que seu cartão havia sido bloqueado, na tarde de sexta-feira.

Ele registrou um boletim de ocorrência no qual informou que recebeu um telefonema de uma pessoa que disse que trabalhava no banco em que ele tem conta. O homem o informou que seu cartão tinha sido clonado e estava sendo usado no Rio de Janeiro. Foto: Arquivo / O Liberal

O suposto funcionário o orientou a telefonar para o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) do banco e bloquear os cartões. O homem ligou para o número indicado, e o atendente lhe disse que precisaria bloquear todos seus cartões do banco.

Ele informava os dados da vítima e pedia que ele confirmasse. Depois, pediu que o homem de 49 anos digitasse suas senhas no telefone, o que foi feito.

Depois disso, um outro homem que se apresentou como gerente do banco foi até sua casa e pediu que a vítima cortasse os cartões e lhes entregasse. O morador do Mollon fez o que o suposto gerente sugeriu.

Algum tempo depois, ele recebeu uma mensagem em seu celular informando que seu cartão havia sido usado em uma compra de R$ 2.399.