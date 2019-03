Após furto a sítio, carro fica atolado em Santa Bárbara

Um sítio foi alvo de ação criminosa na manhã desta quarta-feira (6), em Santa Bárbara d’Oeste. Ferramentas foram furtadas e colocadas em uma GM/Montana, que atolou no barro e impediu que os objetos fossem levados. O caso foi registrado no plantão policial do município.

Foto: Cláudio Mariano/Rádio Brasil

Segundo informações da Polícia Civil, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada a comparecer no local e realizou a apreensão. A propriedade, que fica no bairro Santo Antonio do Sapezeiro, foi furtada por volta das 10 horas de quarta.

O proprietário afirma que não estava no sítio no momento da ação. Ele soube do crime quando chegou a residência e observou o carro atolado com as ferramentas dele. Nenhum suspeito foi encontrado.

Ao consultar a placa do veículo, a Guarda Municipal foi informada que ele havia sido utilizado em um roubo na cidade de Rio das Pedras. Os objetos foram devolvidos ao dono, um comerciante de 53 anos, enquanto a Montana foi recolhida ao pátio municipal.