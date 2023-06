Após fingir estar armado para roubar farmácia, homem é contido por proprietário e preso

Um homem de 26 anos foi preso na noite desta segunda-feira (12) depois de fingir estar armado e tentar roubar o caixa de uma farmácia no bairro Planalto do Sol, em Santa Bárbara. Ele foi contido pelo proprietário do estabelecimento comercial, com a ajuda de outras pessoas que estavam no local.

A vítima relatou aos GCMs (Guardas Civis Municipais) que atenderam à ocorrência que o homem se passou por um cliente e chegou a pegar um pacote de fraldas mas, ao se aproximar do caixa, simulou estar armado e ameaçou atirar em um funcionário. Ele chegou a pegar R$ 134,50 do caixa, antes de ser contido.

Os guardas estavam em patrulhamento pelo bairro quando foram alertados sobre a confusão e compareceram ao local. O homem foi encaminhado ao Plantão Policial da cidade, onde permaneceu preso.