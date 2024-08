Após falta de água, abastecimento retorna em Santa Bárbara, diz DAE - O Liberal

No último fim de semana, os bairros da zona leste enfrentaram problemas por conta do alto consumo

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informou, no início da noite desta segunda-feira (28), que o abastecimento no município estava sendo retomado, no entanto, devido ao baixo nível do reservatório, algumas regiões poderiam apresentar baixa pressão e ou falta de água. A recomendação é aguardar o retorno gradual.

No último fim de semana, os bairros da zona leste enfrentaram falta d’água por conta do alto consumo. Segundo a autarquia, as regiões do Jardim Europa, Jardim Esmeralda e Dona Regina foram as mais afetadas.

A vereadora Esther Moraes (PV) protocolou, nesta segunda-feira (26), um requerimento pedindo explicações ao DAE sobre a falta d’água e medidas para retomada do abastecimento

O departamento informou, em nota, que houve problemas mecânicos e elétricos por conta do alto consumo com o tempo quente, na última sexta (23), e como consequência dos ventos fortes que atingiram a região no sábado (24), o que teria provocado quedas bruscas nos níveis de água dos reservatórios e oscilações no sistema elétrico que mantém o abastecimento.