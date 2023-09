Após estragos, dono de casa de fogos de Santa Bárbara retoma planos

O prédio continua interditado, mas ele espera a liberação da prefeitura para que possa começar as obras - Foto: Claudeci Junior/Liberal

O momento agora para o comerciante André Luiz Frutuoso é de recomeço. Ele está mais conformado com tudo o que aconteceu em decorrência da explosão em sua loja, Sartori Fogos e Pirotecnia, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, no último dia 8.

O acidente feriu um funcionário do local, que teve 70% do corpo queimado.

O prédio, que fica na Rua Limeira, continua interditado, mas ele espera a liberação da prefeitura para que possa começar as obras no local e em três casas que também foram parcialmente danificadas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Inicialmente, Frutuoso havia relatado ao LIBERAL que não pretendia continua com o comércio de fogos de artifício, mas agora, após começar um tratamento psicológico, pensou melhor e decidiu que vai retomar o comércio.

“Irei fazer algumas mudanças, como não deixar os fogos armazenados. Mas vou continuar com as vendas no mesmo local. Já falei com o proprietário do imóvel, que permitiu que ficasse no mesmo endereço. Vamos recomeçar, inclusive com o meu funcionário que irá se recuperar totalmente e vai voltar a trabalhar comigo”, disse o comerciante.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O funcionário estava no HES (Hospital Estadual Sumaré), mas foi transferido ao Centro de Tratamento de Queimaduras do Hospital Irmãos Penteado, em Campinas, onde permanece internado.

“Fui visitá-lo, graças a Deus está se recuperando bem e esperamos que volte para casa o mais rápido possível”, reforçou Frutuoso.

CASO

Segundo o proprietário da loja, o fogo teria começado após a combustão espontânea de um dos fogos na frente do estabelecimento, enquanto eles separavam os materiais para um evento.

Ele e a namorada correram para rua e fecharam a porta, enquanto o funcionário correu para o interior da loja e se escondeu no banheiro, mas a porta explodiu.

Quando o comerciante não encontrou o funcionário, abriu novamente a porta e o rapaz conseguiu sair. No entanto, já estava com o corpo ferido.

VAQUINHA

Uma familiar do comerciante está realizando uma vaquinha pela internet para conseguir recursos para as reformas.

A meta é conseguir R$ 150 mil, mas por enquanto eles têm pouco mais de R$ 10 mil. Quem quiser colaborar pode acessar: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/amigos-em-prol-da-sartori-pirotecnia.