Após dois meses, erosão será reparada na SP-135

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Estado de São Paulo agendou para a primeira quinzena deste mês o reparo no buraco aberto ao lado da ponte da Rodovia Dona Margaria da Graça Martins (SP-135), em Santa Bárbara d’Oeste. A via dá acesso aos bairros rurais Caiuibi e Cruzeiro do Sul.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O problema começou em fevereiro, quando parte da estrutura cedeu. Naquele ponto há uma adutora de água tratada e, inicialmente, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) cogitou que o equipamento pudesse ter rompido. Entretanto, a possibilidade foi descartada.

“A erosão foi ocasionada pelo mal direcionamento das águas pluviais, em função das chuvas intensas, pela região bastante impermeabilizada pelo asfalto. Com as obras programadas para a primeira quinzena de maio, o sistema de drenagem superficial do local também será readequado”, informou o DAE.

Além do reparo na estrutura, também está previsto a realização de serviços de tapa-buraco, roçada, poda e limpeza geral da SP-135.