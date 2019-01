Após discussão, homem mata cunhado no Bosque das Árvores

Uma discussão entre dois familiares terminou em morte em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quarta-feira (16), dentro do Residencial Manacá, no condomínio Bosque das Árvores. O servente Diego Oliveira Santos, de 32 anos, teria sido baleado pelo cunhado e morreu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada ao condomínio, localizado na Avenida Ruth Garrido Roque, no bairro Jardim do Lago, para atender uma ocorrência após uma pessoa ser atingida por disparos de arma de fogo.

Ao chegarem no local, encontraram Diego sendo socorrido ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros. O servente foi encaminhado ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Ainda no Bosque das Árvores, uma ajudante geral de 27 anos, irmã da vítima, procurou a equipe policial e relatou que seu marido teria matado Diego. Eles teriam começado a discutir por conta de um desentendimento familiar. Ela também informou para a polícia que Diego estaria bêbado no momento da briga.

O local do crime foi periciado e o suposto autor do crime fugiu e ainda não foi localizado pela polícia. O caso foi registrado no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste e deve ser investigado.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o velório e sepultamento do corpo de Diego Oliveira Santos.