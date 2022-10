Após desistir de prédio, Savegnago compra nova área em Santa Bárbara

Grupo adquiriu um terreno das Indústrias Romi - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A Rede Savegnago de Supermercados assinou, na última semana, a compra de uma área das Indústrias Romi, no cruzamento das Avenidas Pérola Byington e dos Bandeirantes, em Santa Bárbara d’Oeste. Em outubro último, o grupo desistiu de implantar uma unidade no prédio onde funcionava o Paulistão, na Rua Duque de Caxias, no Centro, também no município barbarense.

Na sexta-feira (14), a rede informou via assessoria que ainda não há previsão de projeto, investimento nem execução de uma nova loja.

Em outubro, o grupo Savegnago alegou que a adequação e ampliação do prédio da Rua Duque de Caxias ao padrão que é estabelecido pela rede não seriam possíveis.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), o grupo inaugurou, em julho deste ano, uma unidade na Rua Washington Luís, em Americana, com 200 oportunidades de trabalho. E cerca de um mês antes, abriu uma loja em Hortolândia.

Na cidade vizinha, em Sumaré, a rede inaugurou uma unidade em maio. Atualmente, são 57 lojas em 20 municípios do interior de São Paulo, incluindo as localizadas na região.