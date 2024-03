Após deixar o PL, Esther Moraes anuncia filiação ao PV em Santa Bárbara

Vereadora destacou que nova legenda dá suporte para as suas bandeiras de luta, ao contrário do que vinha acontecendo no PL

“O sentimento é realmente de voltar para a minha casa”, afirmou - Foto: Reprodução

Após ter confirmado a sua saída do PL no último dia 11, a vereadora Esther Moraes, de Santa Bárbara d’Oeste, anunciou filiação ao PV. A decisão vai ao encontro do desejo da parlamentar de integrar um partido da federação formada por PT, PV e PCdoB.

De acordo com a vereadora, um ato de filiação deve ser realizado no próximo sábado (23), às 10h30, na Rua Professora Clarrisse Baruque Dodson, 360, no Planato do Sol 2. O ex-deputado estadual e presidente do PV-SP, Beto Tricoli, participará da cerimônia.

“É um ato em defesa da democracia, da diversidade e da nossa gente. O sentimento é realmente de voltar para a minha casa. Tomamos essa decisão em conjunto com o nosso grupo e com os companheiros da federação ‘Brasil da Esperança’. Aqui é onde nossas bandeiras de luta se encontram e dá sentido à luta”, afirmou a parlamentar ao LIBERAL.

Nos últimos anos, Esther manifestou por diversas vezes que sairia do PL, já que, desde 2021, a legenda passou a contar com o ex-presidente Jair Bolsonaro e vem sendo nacionalmente vinculada à direita e à ideologia conservadora — o que, frequentemente, conflitava com posicionamentos progressistas da parlamentar barbarense.

“[O PL] era um partido que favorecia o nosso diálogo, mas, desde a ida de Jair Bolsonaro para a legenda, o partido tornou-se de extrema direita. Após muita reflexão, decidi procurar um partido mais progressista”, comentou Esther.

Há 15 dias, a Câmara de Santa Bárbara aprovou um projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão honorário a Bolsonaro. Esther, que na ocasião ainda estava no PL, foi a única que votou contra a homenagem.

A mudança para o PV se concretizou após conversas nesta semana e com o início, no último dia 7, da janela partidária que seguirá até 5 de abril. A expectativa é de que outros vereadores do município, como Celso Ávila que deixou o PV, mudem de legenda.