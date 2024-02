O padre Claudio César de Carvalho, 51, que no final de janeiro sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral), assume nesta quinta-feira (8) a Paróquia São João Batista, no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste. A posse será às 19h30.

Padre Claudio César sofreu um AVC no final de janeiro – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ao LIBERAL, o pároco afirmou estar bem, em processo de recuperação, fazendo fonoaudiologia e sendo acompanhado por um neurologista.

“Digo que foi um grande susto, mas estou motivado, animado, com muita confiança e esperança para assumir essa nova etapa na minha vida, que é ser o pároco da Paróquia São João Batista.”

Claudio foi designado a assumir a paróquia em novembro de 2023, quando a Diocese de Piracicaba realizou mudanças na região. Segundo o bispo dom Devair Araújo da Fonseca, as alterações buscam o bem maior das comunidades.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Até então, o padre era responsável pela Paróquia São Pedro, em São Pedro, onde tomou posse em 14 de junho de 2021.

Antes, foi pároco da Nossa Senhora do Rosário, em Charqueada, por aproximadamente quatro anos.

Ele ainda é coordenador da Região Pastoral São Pedro, membro do Conselho Diocesano de Presbíteros, do Conselho Diocesano de Pastoral e do Secretariado Diocesano de Pastoral.

Outro nome

Além dele, o padre Candido Aparecido Mariano assumiu na última terça como novo pároco da Paróquia São Sebastião, também em Santa Bárbara.

Antes de ser transferido para o município, Candido estava como padre da Paróquia São Francisco de Assis, em Rio Claro, desde fevereiro de 2018.