Após ampliação, Emefei Rosa Lee, em Santa Bárbara, dobra capacidade

Cerimônia marcou a inauguração da obra realizada pela prefeitura - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Emefei (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) Professora Rosa Lee Carr Conti, na Vila Siqueira Campos, em Santa Bárbara d’Oeste, teve a capacidade de atendimento dobrada com a inauguração, neste sábado (18), da ampliação e reforma da unidade de ensino.

A escola, que tem hoje 440 alunos matriculados, terá condições a partir de agora de receber mais 424 estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Com a obra, orçada em R$ 1,3 milhão em recursos próprios do município, a unidade, uma das mais tradicionais da cidade com 34 anos de fundação, ganhou 438 metros quadrados de área construída.

A escola passa a contar com mais sete salas de aula, que permitirão a inclusão de mais 424 alunos, uma vez que a unidade funciona nos períodos da manhã e tarde. A escola também ganhou novo acesso de estudantes, devidamente coberto, novo piso e telhado, pintura, além de serviços de elétrica e hidráulica.

O prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (MDB), disse em seu discurso que a inauguração das obras de melhorias na escola Rosa Lee tinha um significado especial, porque a casa dos seus avós fica em frente à unidade. Hoje, o imóvel é usado pelos tios do chefe do Executivo.

Solenidade contou com a presença de autoridades nesta manhã – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Vi essa escola começar e hoje [neste sábado] tenho a honra de poder vir aqui e entregar à Rosa Lee essa ampliação, fruto de investimento público, próprio. E dizer que esse trabalho pela educação é algo que não vamos parar. Pelo contrário. Quando começamos em 2013, nas caminhadas do Denis [Andia, ex-prefeito], quando ele se colocou como candidato a prefeito, Santa Bárbara tinha 1,5 mil vagas de creche, e hoje temos 5 mil vagas. É um trabalho continuado gestão após gestão.”

Secretária de Educação do município, Tânia Mara destacou que o investimento feito na escola é fruto dos impostos pagos pelos pais e familiares dos alunos. “A escola pública é paga e muito bem paga por cada mãe, pai, tia, avó. E o resultado dos impostos está aqui, uma escola bem melhor do que encontramos.”

O evento também contou a presença do vice-prefeito Felipe Sanches (PDT), do ex-prefeito Denis Andia, de secretários municipais e dos vereadores Carlos Fontes (União Brasil), Bacchin Junior (MDB), Careca do Esporte (Patriota), Juca Bortolucci (PV) e Esther Moraes (PL).