Após acidente fatal, motoboys cobram melhor iluminação na Rodovia Margarida da Graça Martins

Palco de acidentes recorrentes, inclusive com óbitos, a Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), que liga os municípios de Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba, tem se tornado alvo de críticas de motoboys, por conta da falta de iluminação.

Na última quarta-feira (3), um motociclista de 31 anos, identificado como Renan Mendes Gouveia, morreu em acidente nesta estrada, após perder o controle da direção e atingir uma defensa metálica. Ele chegou a ser socorrido com vida ao PS (Pronto-Socorro) Edson Mano, em Santa Bárbara, mas não resistiu aos ferimentos.

Cruz indicando acidente com morte na Rodovia Margarida da Graça Martins – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Motoboys ouvidos pela reportagem na última quinta-feira (4) destacaram que a iluminação insuficiente é o fator principal para que os acidentes ocorram com frequência. “A iluminação neste local é muito precária, é bem perigoso para quem passa por lá, principalmente de noite”, afirmou Antônio Márcio Cavalin, de 38 anos.

O assunto também foi discutido na câmara. A vereadora Esther Moraes (PV) encaminhou uma moção de apelo ao DER (Departamento de Estradas e Rodagens), na qual pede a instalação de dispositivos de proteção. “É importante adotar todas as medidas possíveis para evitar acidentes e, principalmente, a perda de mais vidas”, comentou a parlamentar.

O também vereador Celso Ávila (Solidariedade) é autor de outra moção cobrando mais iluminação, principalmente no km 3, no bairro Caiubi, próximo a empresa Protdesc.

“Muitos motoboys transitam por lá, porque tem bastante entrega na região, além disso, tem muita gente que mora ali e sai de moto para trabalhar. A gente ouve muito sobre acidentes, pessoas que escorregaram por causa de óleo na pista”, explicou o motoboy Rafael de Oliveira, de 35 anos.

Motoboys pedem providências sobre iluminação, principalmente na altura do Km 3 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Outros acidentes

Em fevereiro deste ano, o torneiro mecânico José Benedito Ribeiro, 49, morreu em acidente na mesma via, após ter sua moto atingida por um carro.

Em outro caso, no ano passado, em agosto, Gabriela Garelhano da Silva, de 23 anos, estava na garupa da motocicleta de seu marido e morreu ao ser atingida por um carro que invadiu a pista contrária, também na SP-135.

No dia 16 de junho de 2020, um homem foi atropelado por um carro e morreu durante a madrugada. O acidente aconteceu em Piracicaba. O motorista trafegava no sentido Santa Bárbara e não teve tempo de frear para evitar o atropelamento. A vítima não foi identificada.

DER

o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que a iluminação em trechos viários urbanos depende da apresentação de projetos específicos elaborados pelas prefeituras, que vão para análise e autorização do departamento. No entanto, após a autorização do DER, cabe à administração municipal executar a instalação.

Questionada, a Prefeitura de Santa Bárbara apontou que avalia a situação e a possibilidade da elaboração de um projeto para a implantação da iluminação no trecho.