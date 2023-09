Após 5 dias internado, idoso atingido por carro morre em Santa Bárbara

Um idoso de 73 anos morreu nesta segunda-feira (18), após ficar cinco dias internado no Pronto-Socorro Edison Mano, em Santa Bárbara d’Oeste. A vítma, identificada como Sebastiao Carlos Bossi, andava de bicicleta quando foi atingida por um carro no cruzamento entre a Avenida Orlando Geisel e a Rua General Eurico Gaspar Dutra, no bairro 31 de Março, no dia 13 deste mês.

De acordo com a motorista de 47 anos em registro policial, por volta de 7h40 da quarta-feira (13), ela seguia com seu carro, um Chevrolet Prisma branco, pela Avenida Orlando Geise quando, no cruzamento com a Rua General Eurico Gaspar Dutra, bateu contra a bicicleta do idoso. Na ocasião, o resgate foi acionado e socorreu a vítima até o Pronto-Socorro Edison Mano e a PM esteve presente para o registro dos fatos.

Segundo o boletim de ocorrência, o estado de saúde de Sebastião já era considerado grave naquela data.

Na noite desta segunda-feira, o sobrinho do idoso esteve no plantão policial de Santa Bárbara, informando que o tio não havia resistido aos ferimentos do acidente e morrido. A possível causa do óbito é traumatismo craniano encefálico.