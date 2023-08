Apesar da troca de tiros, ninguém se feriu durante ação criminosa no Tivoli, diz shopping

Informação também foi confirmada pela Guarda Civil Municipal, que esteve no local; homem foi detido após assalto à joalheria Vivara

Apesar da troca de tiros, ninguém se feriu durante a ação criminosa ocorrida no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite deste sábado (5). A informação foi confirmada pelo shopping e também pela GCM (Guarda Civil Municipal), que esteve no local.

Um homem foi detido após um assalto na joalheria Vivara. Houve troca de tiros com a Polícia Militar no estacionamento. A situação causou temor e correria no local, onde estavam clientes.

Equipes do 19º BPM/I atenderam a ocorrência. O 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) informou que está no apoio.

Loja fechou suas portas após o crime – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Em nota, o Tivoli também comunicou que o caso foi resolvido e que o shopping funciona normalmente.

Ainda não há informações sobre o número de criminosos envolvidos e se algum produto foi roubado. Nas redes sociais, há relatos de funcionários que se fecharam em suas lojas durante a ocorrência. A Vivara fechou suas portas após o crime.

Em nota, a joalheria ressaltou que “a segurança de todos é prioridade” e que “está colaborando com as autoridades competentes para a condução do caso”.

Correção

Diferente do que tinha sido informado anteriormente, apenas um homem foi detido, e não dois.