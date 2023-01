Apae de Santa Bárbara receberá R$ 1,1 milhão para atender autistas

Os trabalhos de desenvolvimento de crianças com TEA serão, pela primeira vez, custeados com verba municipal

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara receberá, em 2023, pouco mais de R$ 1,1 milhão da prefeitura para atender até 150 alunos da educação infantil e fundamental que foram diagnosticados com deficiência intelectual, múltipla e Transtorno do Espectro Autista. Os trabalhos de desenvolvimento de crianças com TEA serão, pela primeira vez, custeados com verba municipal.

“Esse foi um pedido da Apae de Santa Bárbara. Os diagnósticos de TEA vêm aumentando, estamos com cada vez mais alunos com autismo e precisávamos dar melhores condições para eles. E o município reconheceu a importância de se trabalhar com os autistas”, explica Lídia Bigoto de Oliveira, coordenadora-geral da entidade no município.

Outros dois repasses também serão feitos à associação. O primeiro de R$ 899 mil, por meio de um chamamento público, que será destinado às pessoas com deficiência que têm mais de 30 anos e que saíram da educação (não são mais alunas). Nesta verba, também está incluso um auxílio às famílias desses adultos.

Já o segundo valor, de R$ 301 mil, foi aprovado na última terça-feira, na câmara. Neste projeto de lei, de autoria do prefeito Rafael Piovezan (MDB), a Apae terá que cumprir a realização de quatro atendimentos de saúde: BERA (para indicar o nível de audição da criança), Terapia Pediasuit, ABA (terapia voltada aos autistas) e fonoaudiologia domiciliar.