Novo modelo de destinação de recursos, que dá maior poder aos vereadores, entra em vigor no orçamento de 2024

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara d’Oeste será a entidade assistencial mais beneficiada pelas emendas impositivas municipais, que passarão a valer em 2024 e dão maior poder aos vereadores.

Ao todo, sete parlamentares reservaram recursos para a associação no orçamento do próximo ano, com quase R$ 300 mil – R$ 299.649,26, para ser exato.

Sede da Apae de Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior/Liberal

As emendas impositivas correspondem a 0,3% da receita corrente líquida do município, o equivalente a R$ 2.437.482,69, conforme consta na proposta orçamentária protocolada pela prefeitura. Metade desse montante deve ser destinada para ações e serviços públicos de saúde.

Cada um dos 19 vereadores tem direito a R$ 128.288,56. Cabe a eles escolherem a destinação dos recursos, que podem ser usados no custeio de obras, equipamentos, projetos e instituições.

Há a possibilidade, por exemplo, de o legislador reservar um valor para uma secretaria da prefeitura e determinar a forma que esse dinheiro será utilizado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A secretaria mais favorecida é a de Saúde, com R$ 775.587. Ao todo, 11 vereadores indicaram recursos para a pasta. Eles pedem desde a aquisição de vacinas para cães – emenda de Kátia Ferrari (PV) – até a compra de equipamentos, como um veículo para o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) – indicação de Reinaldo Casimiro (Republicanos).

Os parlamentares também podem beneficiar autarquias, como a GCM (Guarda Civil Municipal), para a qual Eliel Miranda (PSD) separou R$ 64.144,28 para aquisição de fuzis e armas airsoft.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Votação

A proposta orçamentária, assim como as emendas, ainda precisa passar por votação no Legislativo. O projeto entrará na pauta só em dezembro, em reunião extraordinária a ser marcada após a última sessão ordinária, que ocorre no dia 12.

Por ser tratar de uma questão de interesse de todos os vereadores, a tendência é que as emendas sejam aprovadas sem resistência. Esse novo modelo de destinação de recursos foi criado pela Casa em 2022, mas só entrará em vigor a partir do orçamento do próximo ano.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em Americana, as emendas impositivas também passam a valer em 2024, conforme o LIBERAL noticiou no último dia 9, mas os vereadores ainda não oficializaram quais serão os destinos dos recursos.

Confira a destinação das emendas:

Arnaldo Alves (PSD)

Destinação Objetivo Valor Fundo Municipal de Cultura Fomento a projetos culturais R$64.144,28 Secretaria Municipal de Saúde Aquisição de equipamentos para a UBS Cidade Nova R$64.144,28

Bachin Jr. (MDB)

Destinação Objetivo Valor Famam – Banda Marcial do Projeto Amigos da Música Custeio R$32.072,14 Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d’Oeste Custeio R$32.072,14 Apae de Santa Bárbara Custeio R$32.072,14 Hospital Santa Bárbara Custeio R$32.072,14

Careca do Esporte (Patriota)

Destinação Objetivo Valor Rotary Clube Santa Bárbara d’Oeste Manutenção das atividades e reforma da sede R$64.144,28 Hospital Santa Bárbara Aquisição de exames R$64.144,28

Carlão Motorista (Republicanos)

Destinação Objetivo Valor Casa da Criança Custeio R$14.144,29 Guarda Mirim de Santa Bárbara Custeio R$14.144,29 Secretaria Municipal de Saúde Aquisição de medicamentos R$100.000

Carlos Fontes (União Brasil)

Destinação Objetivo Valor Casa da Criança Aquisição de equipamentos R$10.572,14 Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d’Oeste Custeio R$10.572,14 Asilo São Vicente de Paulo Aquisição de equipamentos e itens de consumo R$11.000 Apae de Santa Bárbara Aquisição de equipamentos R$11.000 Associação Assistencial para Melhoria de Vida Instalação de rede elétrica R$11.000 Rotary Clube Santa Bárbara d’Oeste Aquisição de equipamentos R$10.000 Rede Feminina de Combate ao Câncer Aquisição de equipamentos R$14.144,29 Hospital Santa Bárbara Custeio R$50.000

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Celso Ávila (PV)

Destinação Objetivo Valor Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste Aquisição de instrumentos musicais e custeio R$32.072,14 Associação Assistencial para Melhoria de Vida Atendimento terapêutico para crianças autistas e com deficiência intelectual R$32.072,14 Apae de Santa Bárbara Custeio da Clínica de Fisioterapia e Reabilitação R$64.144,28

Eliel Miranda (PSD)

Destinação Objetivo Valor Guarda Civil Municipal Aquisição de fuzis e armas airsoft R$64.144,28 Apae de Santa Bárbara Custeio da Clínica de Fisioterapia e Reabilitação R$64.144,28

Esther Moraes (PL)

Destinação Objetivo Valor Secretaria Municipal de Meio Ambiente Aquisição de triciclos de carga para coleta seletiva R$64.144,28 Secretaria Municipal de Saúde Criação de oficinas de promoção e cuidados da saúde mental R$64.144,28

Felipe Corá (Patriota)

Destinação Objetivo Valor Secretaria Municipal de Obras e Serviços Construção de área de lazer e/ou campo society R$64.144,28 Secretaria Municipal de Saúde Manutenção de ambulâncias R$64.144,28

Isac Sorrillo (Republicanos)

Destinação Objetivo Valor Hospital Santa Bárbara Custeio R$64.144,28 Apae de Santa Bárbara Custeio R$64.144,28

Juca Bortolucci (PV)

Destinação Objetivo Valor Associação de Diabéticos de Santa Bárbara d’Oeste Aquisição de itens de consumo R$16.036,07 Rotary Clube Santa Bárbara d’Oeste Realização de projeto em entidade assistencial R$16.036,07 Apae de Santa Bárbara Custeio dos serviços de saúde R$32.072,14 Hospital Santa Bárbara Custeio R$32.072,14 Casa da Criança Aquisição de itens de consumo R$16.036,07 Rede Feminina de Combate ao Câncer Aquisição de equipamentos R$16.036,07

Jesus (Avante)

Destinação Objetivo Valor Secretaria Municipal de Meio Ambiente Aquisição de equipamentos R$64.144,28 Secretaria Municipal de Saúde Custeio de procedimentos de urgência e emergência R$64.144,28

Joi Fornasari (PV)

Destinação Objetivo Valor Secretaria Municipal de Meio Ambiente Aquisição de equipamentos R$64.144,28 Secretaria Municipal de Saúde Aquisição de medicamentos R$64.144,28

Kátia Ferrari (PV)

Destinação Objetivo Valor Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste Aquisição de medicamentos R$64.144,28 Secretaria Municipal de Saúde Aquisição de vacina para cães R$64.144,28

Kifú (PL)

Destinação Objetivo Valor Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição Custeio R$10.000,00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Construção de abrigo para acolher motoboys e motofretistas R$24.144,28 Secretaria Municipal de Esportes Aquisição de materiais esportivos R$10.000 Secretaria Municipal de Educação Custeio de iniciativas que visem à promoção de igualdade racial R$10.000 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Manutenção da frota da Defesa Civil R$10.000 Secretaria Municipal de Saúde Custeio da atenção básica R$64.144,28

Nilson Araújo Radialista (PSD)

Destinação Objetivo Valor Associação Assistencial para Melhoria de Vida Custeio R$32.072,14 Associação de Diabéticos de Santa Bárbara d’Oeste Custeio R$32.072,14 Secretaria Municipal de Saúde Custeio da atenção básica R$64.144,28

Paulo Monaro (MDB)

Destinação Objetivo Valor Associação Comunitária Anunciação de Santa Bárbara d’Oeste Manutenção e aquisição de equipamentos R$32.072,14 SB Atletismo Custeio R$32.072,14 Associação de Diabéticos de Santa Bárbara d’Oeste Aquisição de materiais e custeio R$32.072,14 Associação Vida e Sobriedade Custeio R$32.072,14

Reinaldo Casimiro (Podemos)

Destinação Objetivo Valor Secretaria Municipal de Obras e Serviços Reforma de praça no Santa Rosa 2 R$30.000 Secretaria Municipal de Saúde Aquisição de veículo para o Caps R$98.288,58

Tikinho TK (PSD)