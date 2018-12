Aos 59 anos, morre a professora Renata Finamore

Morreu na manhã desta segunda-feira (10), em um hospital particular em Campinas, a professora aposentada Renata Finamore, de Santa Bárbara d’Oeste, aos 59 anos.

Ela era de filha de Nely Finamore e Gastão Finamore (já falecido) proprietários da Fazenda Galvão, onde funcionou por vários anos a Usina Azanha. Seu último cargo na área de educação foi na Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Dona Maria Araújo, no bairro Cidade Nova. Foto: Reprodução / Facebook

Segundo o irmão dela, Domingos Finamore, a suspeita é que a irmã tenha tido uma infecção generalizada, após precisar fazer uma cirurgia de última hora para retirar pedras do rim. Renata deixa marido e os filhos Juliana e Daniel.

Domingos conversou com o LIBERAL e relatou que no último sábado a irmã sentiu fores dores e ele a levou até o hospital em Campinas. Na unidade de saúde foi confirmada que a professora tinha pedras nos rins e foi marcada uma cirurgia para retirada no dia seguinte.

No domingo, mesmo dia em que receberia alta, ela passou mal e foi levada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas faleceu às 9h20 desta segunda. Foi solicitado exame necroscópico mas, ainda de acordo com o irmão, os médicos trabalham com a hipótese de infecção generalizada. “Foi um baque, pegou a gente de surpresa. Uma grande perda, ela era muito nova”, lamentou.

Amigo há anos da família, Flávio Camargo lamenta a morte da professora. “Essa notícia abalou os amigos, ninguém esperava por isso, pegou a gente de surpresa”, desabafou.

O velório ocorre nesta terça-feira (11), das 6h às 14h no Velório Municipal Berto Lira, em Santa Bárbara, enquanto o sepultamento será no Cemitério Central, na mesma cidade.