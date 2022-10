ANP interdita galpão clandestino de lubrificantes automotivos em Santa Bárbara

No local, ficou comprovado o uso do galpão para a produção clandestina e armazenamento de óleos de forma irregular

Estabelecimento funcionava no condomínio de empresas Centro Industrial e Tecnológico - Foto: Divulgação

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) interditou, nesta quinta-feira (20), um galpão clandestino de lubrificantes automotivos, em Santa Bárbara d’Oeste. Não havia ninguém no local.

O estabelecimento funcionava no condomínio de empresas Centro Industrial e Tecnológico, na Avenida Paulo Augusto Bortolucci. A operação teve o apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana.

Em nota, a agência afirma que durante fiscalizações na região, equipes foram informadas sobre a presença de um suposto produtor clandestino. Em diligências, nesta quinta-feira, a suspeita se confirmou, sendo solicitado o apoio da Polícia Civil.

No local, ficou comprovado o uso do galpão para a produção clandestina de lubrificantes automotivos, com armazenamento de óleos de forma irregular, diversas embalagens vazias, equipamentos destinados ao envase e produtos acabados.

Ainda segundo a nota, a fiscalização faz parte de uma ação integrada, que parte em fases de análise e denúncias de consumidores, usando dados do PMQC (Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis), sendo realizada mensalmente pela agência.

Os estabelecimentos autuados pela ANP estão sujeitos a multas que podem variar de R$ 5 mil a R$ 5 milhões. As sanções são aplicadas somente após processo administrativo, durante o qual o agente econômico tem direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme definido em lei.