Aniversário se une às atrações de Natal com início a partir deste fim de semana

“Casa do Papai Noel” está montada no Centro de Memórias - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Em comemoração aos 204 anos de Santa Bárbara d’Oeste, a prefeitura preparou um Natal iluminado e “instagramável” à população. O “Natal das Árvores” será inaugurado neste domingo, 4 de dezembro, com uma programação para ser curtida em família. O Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, que foi transformado cenograficamente na “Casa do Papai Noel” e conta com copatrocínio da Belchior Uniq e apoio na Unimed.

Como parte da programação, o espetáculo “A Casa do Papai Noel”, do Laboratório da Dança, levará uma mensagem de otimismo e esperança com bailarinos, ginastas, atores e cantores. O espetáculo será nos dias 12 e 19 de dezembro, às 19 horas, com entrada franca. Já o Papai Noel estará no local nos dias 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22 de dezembro para receber as famílias. O Centro de Memórias está localizado na Rua João Lino, 362, no Centro.

O tradicional acendimento da decoração de Natal da Praça Central será neste domingo. A partir das 20 horas, o “Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste – Vozes Barbaras” dará início à Cantata de Natal convidando o público a celebrar, com um repertório aninado que vai de “Bate o Sino” à “Holy Night”, fechando com o acendimento das luzes.

Com acendimento da iluminação diária sempre às 19h30, o “Natal das Árvores” de 2022 chega com novidades. Ao todo serão 260 mil lâmpadas de LED, divididas em quatro cores, além de 50 ornamentos em formato de neve e estrela que serão instalados no pergolado central.

“Neste ano trouxemos cor para a decoração de Natal, transformando os pergolados da Praça Central em corredores iluminados nas cores azul, vermelho e rosa. As lâmpadas amareladas serão instaladas nas árvores, enquanto o pergolado localizado no centro da praça será decorado com castas de LED e ornamentos natalinos para ganhar a projeção de um céu estrelado”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

AGENDA

12 e 19/12, às 19h

Espetáculo “A Casa do Papai Noel” | Laboratório da Dança

Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro.

Entrada gratuita

6, 8, 12, 13, 15, 19, 20 e 22/12, a partir das 19h

Casa do Papai Noel

Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro.

Entrada gratuita

Dia 4/12, às 20h

Natal das Árvores com Cantata de Natal

Praça Central – Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida

e General Osório, no Centro. Acendimento diário às 19h30.

Entrada gratuita