Aniversário de Santa Bárbara tem Esquadrilha da Fumaça e programação natalina

Comemoração também terá atrações natalinas - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

A comemoração dos 205 anos de Santa Bárbara d’Oeste terá uma programação diversa, que inclui apresentação da Esquadrilha da Fumaça, apresentações musicais, eventos natalinos e o tradicional Festival Gastronômico, edição Verão. Todas as atrações são gratuitas e promovidas pela prefeitura.

Nesta segunda-feira, ocorre a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, às 15 horas, no Polo Industrial, localizado na Avenida 1 (Avenida Marginal), próximo às empresas Denso, TRBR e Greiner Bio-One. O espetáculo da Academia da Força Aérea de Pirassununga contará com sete aeronaves Embraer A-29.

Ainda no dia 4, a prefeitura realizará, a partir das 19h30, o Natal das Árvores, com tradicional acendimento das luzes natalinas e Cantata de Natal pelo Coral Municipal de Santa Bárbara – Vozes Bárbaras.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Natal das Árvores iluminará com mais de 260 mil lâmpadas de LED os jardins e estruturas da Praça Central de Santa Bárbara d’Oeste e o Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”. Com foco turístico, todos os dias, às 19h30, até dia 5 de janeiro de 2024, será realizado o acendimento da decoração natalina com a reprodução de som mecânico.

Como parte da programação, o bom velhinho fará sua estreia na terça-feira (5), a partir das 19h30, no Centro de Memórias, localizado na Rua João Lino, 362, no Centro. O Papai Noel atenderá as crianças também entre os dias 6 e 22 de dezembro, com espetáculo do Laboratório da Dança nos dias 5, 10 e 17 de dezembro, sempre às 19h30.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

No mesmo espaço e junto da Casa do Papai Noel também se apresentarão no Centro de Memórias: no dia 12 o Coral dos Colaboradores da Unimed; no dia 14 o Coral do Supermercados Pague Menos e no dia 21 o Coral Municipal “Vozes Bárbaras”. Todas as apresentações terão início às 19h30.

Já na quarta-feira (6), às 19h30, o Mercadão da Cidade e a Prefeitura entregarão à população um novo bonde. O icônico bondinho de Santa Bárbara estará à disposição dos visitantes.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Nos dias 9 e 10 de dezembro, o Festival Raízes traz o melhor da música e da cultura sertaneja. O Complexo Usina Santa Bárbara será palco do Festival Raízes de Santa Bárbara, com Encontro de Orquestras de Viola e Desfile de Cavaleiros. No sábado (9) se apresentarão a Orquestra Piracicabana de Violas (17h), Orquestra Canto da Viola de Caçapava (19h) e Orquestra Barbarense Feminina de Violas (21h).

O Festival Gastronômico de Santa Bárbara – edição Verão 2023 será nos dias 17, 18 e 19, no prolongamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita. Além da variedade gastronômica, o evento traz atrações culturais e a Feira do Artesanato.