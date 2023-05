Ana Perugini denuncia violência política contra vereadora de SB

A deputada estadual Ana Perugini (PT), vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Assembleia Legislativa de São Paulo, denunciou crimes de misoginia, violência política e institucional que teria sofrido a vereadora de Santa Bárbara d’Oeste Esther Moraes (PL). Ana fez a declaração na quarta-feira (10), durante pronunciamento na tribuna do parlamento paulista.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo ela, os crimes ocorreram enquanto Esther se manifestava sobre um projeto. “A parlamentar de 24 anos teve o microfone cortado pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Monaro (MDB), durante a sessão extraordinária do último dia 3 de maio. A parlamentar só conseguiu concluir sua fala após intervenção do líder do seu partido, que “pediu por favor” ao presidente da Casa para que reabrisse seu microfone”, diz.

Perugini também citou o ocorrido contra a legisladora Duda Hidalgo (PT), de Ribeirão Preto. Vereadora mais jovem e primeira da comunidade LGBTQIA+ eleita no município, Duda recebeu mensagens em seu e-mail institucional com ameaças à sua vida e à de seus pais.

“Nós temos que, terminantemente, acabar com essa violência que quer calar as mulheres e reduzir nosso papel na sociedade, o que não vamos aceitar, já que não se trata de uma violência contra a mulher ou contra as mulheres, mas contra a democracia e a emancipação do nosso país”, concluiu a deputada.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Para a a vice-presidente da Comissão da Mulher, ambos os casos caracterizam misoginia e violência política de gênero e precisam ser combatidos.

A vereadora Esther agradeceu o apoio da deputada. “Iremos acompanhá-la em todas as providências que considerar necessárias”, diz Esther.

Monaro foi procurado pelo LIBERAL, mas não retornou o contato até o fechamento desta edição.