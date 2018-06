Amyr Klink faz palestra na Semana do Meio Ambiente de SB

Amyr Klink estará em Santa Bárbara d’Oeste no dia 18 para palestrar na Semana do Meio Ambiente da cidade, onde irá abordar sua experiência ao longo de 30 anos como navegador e empreendedor. Com os temas sustentabilidade, motivação e meio ambiente, o evento gratuito à população está marcado para às 20h e será realizado no Teatro Municipal “Manoel Lyra” (Rua João XXIII, 61, Centro).

Foto: Divulgação

As inscrições devem ser feitas, até o dia 14 de junho, no formulário: https://form.jotformz.com/81585691089673. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3464.9010.

A palestra tem patrocínio da RCA Produtos e Serviços, apoio da prefeitura e integra o calendário de eventos em comemoração ao bicentenário da cidade.

HISTÓRIA

Em 1989, sozinho, ele passou um inverno inteiro a bordo de um pequeno veleiro – o Paratii – na Península Antártica. Da Antártica seguiu para o Ártico, cruzando os dois círculos polares da Terra numa mesma viagem. Navegou 27 mil milhas em 642 dias. Navegou com o Paratii ao redor da Antártica, em 1998, completando a primeira circunavegação do Continente Antártico. Em 2006, a bordo do Paratii 2, circunavegou a Antártica novamente, sem escalas e com tripulação no projeto Antártica com a Família. É autor dos livros “Cem Dias entre Céu e Mar”, “Paratii Entre Dois Polos”, “As Janelas do Paratii”, “Mar Sem Fim” e “Linha D’Água”.