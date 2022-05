Ampliação da Represa de Cillo, em Santa Bárbara, apresenta avanço de 5%

Com previsão para terminar em 2022, a ampliação da Represa de Cillo, localizada no Parque das Águas, em Santa Bárbara d’Oeste, teve um avanço de 5% desde o início das obras, no final do ano passado. A informação é da própria prefeitura, em resposta a um requerimento feito pelo vereador Eliel Miranda (PSD) sobre o andamento da intervenção.

Como a resposta ao vereador foi divulgada em 16 de maio, a reportagem questionou a administração novamente se as obras apresentaram avanços na última semana e perguntou se os 5% poderiam ser considerados um atraso. Por meio da assessoria, a prefeitura respondeu que “a ampliação segue conforme o seu cronograma, com prazo de entrega de 12 meses (fim de 2022)”.

Represa de CIllo faz parte do conjunto de mananciais que abastecem S. Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A ampliação da represa é um investimento do próprio município, que deve destinar cerca de R$ 12 milhões no projeto. O contrato foi assinado pelo prefeito, Rafael Piovezan (MDB), e pelo diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Junior, em setembro do ano passado.

No anúncio da ampliação, a administração afirmou que o objetivo da projeto é aumentar a capacidade dos mananciais – represas Areia Branca, São Luiz e de Cillo — em 12 bilhões de litros de água bruta para dar maior estabilidade hídrica para Santa Bárbara e conseguir abastecer o município com o recurso por mais 50 anos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para isso, o plano de obras prevê a divisão do serviço em duas etapas: o alteamento da barragem e nova estrutura hidráulica, na primeira, e a elevação do nível de água, com a formação do novo lago, na segunda etapa.

O serviço é operado pelo Consórcio Santa Bárbara 200, que também foi questionado pelo LIBERAL sobre o cronograma de obras. A empresa, porém, respondeu à reportagem que não poderia se manifestar. “Por força contratual, somente o departamento de comunicação do DAE é o agente entre a obra e a imprensa.”

EMPREGOS

O possível atraso das obras também pode estar afetando a contratação de funcionários. Isso porque, no anúncio do projeto, foi previsto que 80 vagas de emprego seriam abertas para as obras. Contudo, segundo a prefeitura e o DAE, as contratações serão feitas conforme o andar do cronograma.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

Quando perguntados sobre a quantidade profissionais já haviam sido contratados e que estão trabalhando nas obras desde o começo da ampliação, tanto o Executivo como a autarquia não responderam.

“Se tem apenas 5% de obras concluídas, minha dúvida é se vão conseguir entregar em 12 meses, até porque o valor é imenso”, afirmou o vereador Eliel Miranda. “Minha preocupação é em relação aos diversos empreendimentos imobiliários que a cidade ganhou nos últimos anos”, completou o parlamentar.