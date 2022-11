Alvo de ofensas, vereadoras de Santa Bárbara criticam machismo na política

As vereadoras Esther e Kátia, únicas mulheres entre os 19 parlamentares da Câmara de Santa Bárbara - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Únicas mulheres entre os 19 vereadores da Câmara de Santa Bárbara, as parlamentares Esther Moraes (PL) e Kátia Ferrari (PV), desabafaram, em entrevista ao LIBERAL, sobre o desrespeito com que convivem no Poder Legislativo local. Para elas, se trata de violência política de gênero, uma agressão corriqueira fruto de um machismo estrutural.

Em sessão na última quarta-feira, Esther foi chamada de “insignificante” pelo vereador Felipe Corá (Patriotas). Ele, que já foi condenado por ofensas à vereadora de Americana Professora Juliana (PT), teria também mandado que Esther parasse de “latir”. Ainda na mesma sessão, o parlamentar Isac Motorista (Republicanos) fez mímicas enquanto a vereadora estava de costas.

Um boletim eletrônico sobre o ocorrido já foi registrado, e o jurídico da Câmara foi procurado para orientá-las sobre o possível envio à Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar. O caso também pode levar a uma Comissão Processante.

Os advogados Jean Carlos de Lima e Fernanda Fachine disseram que deverão representar no Ministério Público sobre a situação. “Adotaremos as medidas pertinentes e cabíveis segundo o regimento da Câmara”, antecipa Jean. Os vereadores citados foram procurados, mas não se pronunciaram sobre o caso.

“[A agressão política de gênero] se caracteriza nesta tentativa de silenciamento, de menosprezo do que a mulher está falando”, diz Esther. Para a vereadora, mesmo diante das dificuldades, as mulheres devem reassumir os espaços para que possam ser ouvidas, com respeito e igualdade.

Esther, de 23 anos, diz que nunca tinha sido desrespeitada dessa maneira. Ela foi eleita para o primeiro mandato em 2020 como a vereadora mais jovem da história de Santa Bárbara em meio a uma vivência política no movimento negro, em cooperativas de reciclagem e do coletivo de mulheres negras Carolina Maria de Jesus, que trabalha com vítimas de violência e questões raciais.

“A gente passa a abraçar essas pautas e a defendê-las como nossa. Então, eu falo do meu lugar, de mulheres, e sinto na pele o preconceito por ser uma mulher, as dificuldades de acessar os espaços”, diz.

Esther afirma ainda que já precisou lutar contra alguns rótulos, como o de que era comunista e de esquerda. “Já no início do meu mandato encontrei em redes sociais um movimento aqui da cidade com a minha foto me pedindo para renunciar”, recorda.

A parlamentar relata ainda que é necessário o olhar feminino no universo da mulher. “Já encontrei questionamentos sobre o projeto da pobreza menstrual. Disseram-me que deveria me preocupar com fraldas no postinho. Mas entendo que a pobreza menstrual é grave. A gente precisa que respeitem nosso trabalho”, enfatiza.

Para Kátia, o problema com os rótulos não foi diferente. “Entrei com a bandeira da causa animal, e já fui muito criticada. Mas entendo que fiz o certo, pois dei voz a quem não pode falar”, diz.

Apesar de não serem do mesmo partido, as parlamentares passaram a autuar juntas para que fossem ouvidas. “Não são todos os vereadores, mas uma minoria que sempre está envolvida nos ataques gratuitos”, afirma Kátia.