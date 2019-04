Alunos participam de passeata contra a dengue

Os alunos da rede municipal de ensino têm sido agentes multiplicadores de informações, influenciando familiares e amigos para mudanças de hábitos que melhoram a sociedade. Isso em vários assuntos, incluindo o combate ao Aedes aegypti.

Nesta sexta-feira (26) mais de 400 estudantes com idade entre 6 a 10 anos do Ciep “Padre Victório Freguglia”, na Vila Pântano, realizaram uma grande passeata com o intuito de chamar atenção da região sobre a importância de combater o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Com viseiras e botons, as crianças se portaram como verdadeiros agentes de fiscalização. Durante o trajeto, panfletos com checklist de segurança foram entregues, com informações sobre o combate ao vetor e orientações ao descarte correto de lixo, materiais inservíveis e coleta seletiva.

O destaque da passeata foi à grande adesão de pais e familiares de alunos e também de moradores da vizinhança, que caminharam juntos com as crianças.

Cooperação de todos

Em Santa Bárbara d’Oeste, as atividades de combate ao vetor são ininterruptas, com as ações de visita casa a casa, orientações aos munícipes sobre as medidas necessárias para impedir a proliferação do Aedes aegypti, eliminação de criadouros, retirada e inviabilização de criadouros encontrados durante as visitas, busca ativa de suspeitos, bloqueio/nebulização de áreas com casos suspeitos de arboviroses, entre outras medidas.

Além das ações realizadas pela Prefeitura, é fundamental que o cidadão tenha alguns cuidados para evitar a proliferação do mosquito. É dever de todos eliminar os criadouros.

– Mantenha a caixa d’água fechada

– Lave e mantenha tampados toneis e barris d’água

– Não deixe água acumulada sobre a laje e em objetos

– Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira fechada

– Mantenha as calhas limpas

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas e dores no corpo, o cidadão deve procurar pela unidade de saúde mais próxima de casa.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.