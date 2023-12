Alunos exibem foguete premiado e recebem moção durante carreata, em Santa Bárbara

Competição aconteceu no Estado do Rio de Janeiro e reuniu 59 equipes de diversas regiões do Brasil

A dupla, que estuda que no 8º ano do ensino fundamental, ficou em segundo lugar no torneio que reuniu equipes de todo País - Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Os alunos Rafael Marques Depizzol, de 14 anos, e Henrique Rodrigues Vital, 13, comemoram nesta segunda-feira (11), em carreata realizada em Santa Bárbara d’Oeste, a segunda colocação na 50ª Jornada de Foguetes promovida pela OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica).

Na oportunidade, a dupla, que estuda no 8º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Professora Neuza Maria Nazatto de Carvalho, no bairro Mollon, mostrou os foguetes premiados, que foram desenvolvidos a partir de garrafas pets. Eles também receberam uma moção de aplauso do vereador Carlão Motorista (Republicanos).

A competição ocorreu em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, nos dias 4 e 7 de dezembro, e contou com a participação de 59 equipes de diversas regiões do Brasil.

Nesta segunda, os vice-campeões foram recepcionados com homenagens e deram uma volta pelas ruas próximas à escola em um caminhão do Corpo de Bombeiros. Eles também percorreram a Avenida Iacanga.

Henrique explica que, até chegar ao foguete que atingiu a marca de 389,5 metros de distância na competição, foram necessários muitos estudos.

“A gente usou uma base específica, que usa um cano torneado para transmitir a pressão que a gente bombeia com a bomba de pressurização de pneu de ar de bicicleta. Em um carro normal usa-se 35. Nosso foguete aguenta até 200 de pressão”, diz Henrique.

A experiência usada no desenvolvimento do foguete, que envolve conhecimentos de várias disciplinas como matemática, física, entre outras, contribui para que Rafael já tenha em mente a profissão que deseja seguir, a de engenheiro espacial.

Estudantes percorreram ruas da cidade no caminhão do Corpo de Bombeiros – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

“Contamos com o apoio de vários professores que nos ajudaram, só posso dizer que estudar é muito importante e vale muito a pena”, enfatiza Rafael.

A professora de biologia Melissa Carolina Pereira, que orienta o projeto, afirma que os alunos se dedicaram bastante. “Eles vinham para a escola no período noturno para realizarem os testes e venderam rifas para conseguirem o dinheiro para as despesas. Os alunos foram se aperfeiçoando e fizeram mais de 50 testes até chegarem ao foguete final”, relata Melissa.

Para a diretora da escola de Santa Bárbara, Elisiana Bratifische Brígida, o resultado notável se deve à dedicação de todos os envolvidos. “Trata-se de um projeto grandioso e lindo, somente a participação deles já foi importante. Fomos a única escola estadual da região a participar da competição”, destaca a diretora.

Primeiro lugar

Renan Gabriel Moreira e Mayara Leme Cabetti, do Sesi, em Sumaré, ficaram em primeiro lugar na competição – Foto: Divulgação

O foguete dos estudantes Renan Gabriel Moreira e Mayara Leme Cabetti, do Sesi de Sumaré, alcançou 403,4 metros, ficando em primeiro lugar na competição.

“Foi uma experiência cheia de aprendizado. Tem toda aquela pressão de arrumar a base do foguete e bombear, mas ver ele voando é realmente gratificante”, lembra Mayara.

Para Renan, foi algo muito interessante e um imenso desafio. “Tivemos que trabalhar muito em pouco tempo, mas com a ajuda de várias pessoas da escola que, sempre estavam nos auxiliando e nos ensinando, conseguimos fazer um ótimo trabalho em grupo. Fica um sentimento de agradecimento e empolgação dentro de mim, por pensar que conseguimos alcançar este feito”, comemora o aluno.

Equipe do Sesi de Sumaré se prepara para o lançamento do foguete – Foto: Divulgação

De acordo com a escola, eles foram orientados ao longo dos anos pelos professores Wagner Tomé Silva e Natália Tostes de Castro. A iniciativa contou com o apoio da escola, por meio do projeto Wash, que financiou parte dos custos através do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Também se classificaram na nona colocação os estudantes Heloísa Gonçalves Silva, Felipe Matteo Coutinho e Larissa Alves Barbosa, cujo foguete chegou a 354,9 metros.

Outra equipe, formada pelos alunos Manuela Pires Abdo, Daniel de Campos dos Santos e Maria Luiza Menuzzo de Siqueira, alcançou 252,5 metros, ficando em 12° lugar.