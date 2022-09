Alckmin cogita Santa Bárbara no trajeto do Trem Intercidades

O candidato à Vice-Presidência da República Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta quinta-feira que o projeto do Trem Intercidades, que ligaria São Paulo a Campinas, também chegaria a Santa Bárbara d’Oeste. O assunto foi discutido durante visita de campanha à cidade.

Ele estava acompanhado da esposa, Lu Alckmin, além do candidato a governador de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, a postulante a vice-governadora, Lúcia França (PSB), além do candidato ao Senado e ex-governador Márcio França (PSB).

“O trem entre Campinas e Santa Bárbara depende do governo federal, pois as desapropriações das áreas, ao lado do trem de carga, são muito caras. Não será o trem-bala, mas sim de média velocidade. Dá pra viabilizar uma parceria com a iniciativa privada”, afirmou o candidato a vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Geraldo Alckmin discursou ao lado de Haddad nesta quinta-feira – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Haddad reforçou a proposta. “Campinas é prioridade zero, por causa do Aeroporto de Viracopos, e por ser uma das cidades mais importantes do Estado. Lá também tem um centro tecnológico importante como a Unicamp, um centro industrial”, destacou.

Após a conclusão do trecho de Campinas, de acordo com Haddad, será a vez de São José dos Campos, Baixada Santista e Sorocaba serem contempladas.

COOPERATIVA. A comitiva também visitou a cooperativa Juntos Somos Fortes, que atua na coleta seletiva barbarense. “Há 20 anos escrevo sobre o tema. A gente gosta do empreendedorismo, que é bacana em geral, mas é um projeto individual”, opinou Haddad.

O candidato a governador explica que já existem fábricas com tecnologia de ponta, organizadas em bases cooperativas. “Temos créditos tributários, trabalhistas. Tudo isso pode ser colocado a favor de projetos coletivos em produção de ponta. São Paulo pode e deve favorecer na agricultura, serviços e na indústria”, relatou.

A agenda foi finalizada em Sumaré, onde os candidatos caminharam pela Avenida Sete de Setembro e discursaram na Avenida Rebouças, que são as principais vias do município.

CRÍTICAS. Com relação ao desfile de Sete de Setembro, Haddad disse que o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, fez promoção pessoal com o dinheiro público, cometendo vários crimes eleitorais. “Acho lamentável que, no dia da pátria, ao invés dele se portar como chefe de Estado, se portou como chefe de facção”, afirma.

Alckmin também aproveitou a oportunidade para dizer que Bolsonaro não acredita na democracia e tem saudade da época da ditadura, entre outras críticas. “O Brasil andou para trás, 30% dos jovens desempregados, 100 milhões de brasileiros estão se alimentando inadequadamente, há escândalo de corrupção na educação”, afirmou o candidato a vice-presidente.