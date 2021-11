Ajudante de pedreiro é preso após agredir o pai no Parque Zabani

Familiar entrou no imóvel do filho para retirar o neto de 10 meses durante briga de casal

Um ajudante de pedreiro de 22 anos foi preso na noite desta terça-feira (9) após agredir o pai durante um desentendimento familiar, no Parque Zabani, em Santa Bárbara d´Oeste.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), os policiais foram chamados por volta de 22h30 para atender uma briga familiar no bairro. No endereço indicado, eles encontraram o ajudante de pedreiro nervoso e com uma faca nas mãos.

Ao questionarem os envolvidos, os policiais descobriram que momentos antes o ajudante discutia com a sua esposa e em determinado ponto, ele pegou uma faca e partiu em direção a mulher. Ela conseguiu se trancar em um quarto e ligar para os pais do agressor, que moram na frente do imóvel do casal.

Com o pedido de ajuda, o pai do ajudante, o pedreiro de 48 anos, entrou na casa para retirar o neto de 10 meses. Ao ver o ato, o ajudante ficou nervoso e começou a agredir o pai.

Ambos ficaram feridos e foi necessário levá-los ao pronto socorro Afonso Ramos. Após cuidados médicos, os dois foram conduzidos ao plantão policial do município.

O ajudante recebeu voz de prisão em flagrante por lesão corporal. Uma fiança de R$ 1,1 mil foi arbitrada, mas como o valor não foi pago, ele permaneceu preso.