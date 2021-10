Ajudante de 23 anos é preso por tráfico de drogas em Santa Bárbara

10 out 2021 às 18:11 • Última atualização 10 out 2021 às 18:15

Guarda encontrou cocaína, dinheiro, balanças e outros utensílios do tráfico na casa do indivíduo

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste deteve neste sábado (9) um ajudante geral de 23 anos por tráfico de drogas. Na casa dele, no bairro Mollon, foram encontrados 725 gramas de cocaína, dinheiro e diversos objetos para preparo de entorpecentes. No plantão policial, ele recebeu voz de prisão em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19h20 os guardas estavam em patrulhamento pelo bairro, quando avistaram o suspeito saindo de uma casa. O ajudante geral já era conhecido dos patrulheiros por seu envolvimento com drogas, por conta de denúncias e por ter sido visto em pontos de venda diversas vezes.

Abordado pelos patrulheiros, o suspeito inicialmente afirmou que morava no bairro Mathiensen, em Americana, mas depois acabou admitindo que residia no Mollon. Com ele, os patrulheiros encontraram R$ 224 e então questionaram sobre a presença de drogas em sua casa. O ajudante geral confessou que possuía certa quantidade de cocaína para venda.

Na casa do suspeito, os guardas encontraram meio tijolo de cocaína, papelotes da droga e diversos utensílios para preparar as porções, como balança, saquinhos plásticos, colheres e outros objetos. Também foram localizados mais R$ 1 mil em dinheiro no imóvel.

Os objetos e a cocaína foram apreendidos. O suspeito foi apresentado à Polícia Civil, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas.