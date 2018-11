Ajudante cai no golpe do falso aluguel e perde R$ 700 em Santa Bárbara

Um ajudante de 29 anos perdeu R$ 700 no golpe do falso aluguel em Santa Bárbara d’Oeste. Ele viu o anúncio de um imóvel para alugar região central e chegou a visitar o apartamento. O pagamento foi feito no dia 9 de novembro, mas ele percebeu que tratava-se de um golpe e procurou a Polícia Civil para registrar o caso apenas no último sábado (24).

De acordo com o boletim de ocorrência, um anúncio afixado em um poste informava sobre uma casa para alugar no Centro da cidade, com dois dormitórios, sala, cozinha e sem a necessidade de fiador. O ajudante entrou em contato com o número de telefone divulgado e agendou uma visita junto com um homem que se identificou como Diego.

Ao chegar no local indicado, na Rua Sebastião Franchi, descobriu que o imóvel tratava-se de um apartamento, e não uma casa como havia sido anunciado. Mesmo assim, ele combinou verbalmente o aluguel e pagou R$ 700 referente ao mês de novembro.

O golpista não entregou as chaves do imóvel alegando que ainda precisava retirar pertences pessoais. O ajudante fez diversas ligações ao número de Diego, mas o golpista não atendeu mais as ligações da vítima.

O caso foi registrado no Plantão Policial como estelionato e ninguém foi preso.