Advogados fazem reclamação sobre situação de cela da cadeia de Santa Bárbara

Vazamento de água nas paredes, falta de energia elétrica e ausência de colchões para os presos foram alguns dos problemas identificados por advogados que estiveram, recentemente, na Cadeia Carcereiro Pedro Cromo, em Santa Bárbara d’Oeste. Os defensores informaram que cinco presos em situação de flagrante “dormiram em pé” por falta de espaço.

A advogada Fernanda Fachine disse que seu cliente, preso após o cumprimento de mandado de prisão preventiva, reclamou que estavam sem energia elétrica. “Ele reclamou que pediram para não ligarem a luz, porque ocorria perigo de choque.”

Polícia Civil disse que cadeia anexa à Delegacia em Santa Bárbara está em reforma – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A defensora encaminhou ofício ao Judiciário requerendo que a Delegacia Seccional de Americana, responsável pela estrutura, seja informada das condições do prédio, bem como o MP (Ministério Público) para averiguação do caso.

Sandra Manzano, advogada que também entrou na unidade, afirma que ficou com a barra da calça molhada. “Também havia goteira. Era uma situação muito crítica.”

Para o advogado Jean Carlos de Lima, “independente do delito praticado pela pessoa presa, é direito indiscutível a garantia dos direitos humanos e o Estado tem esse dever de garantir.”

A Polícia Civil disse que a cadeia anexa à Delegacia de Santa Bárbara está em reforma. A equipe da unidade, “assim que tomou conhecimento do vazamento da água na cela”, transferiu os presos para a Cadeia de Sumaré e acionou a empresa responsável pela obra, que está providenciando os reparos necessários para a troca do telhado do espaço.