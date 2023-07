Advogado quer evitar venda de bens de comerciante que atropelou idosas em Santa Bárbara

O advogado William Oliveira, que representa as famílias das duas idosas atropeladas no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, no dia 8 de julho, enviou nesta quarta-feira dois ofícios à Polícia Civil pedindo investigação sobre a tentativa de venda do bar da comerciante que as atropelou, que foi anunciado nas redes sociais.

No entendimento de Oliveira, a responsável estaria tentando dilapidar seu patrimônio para escapar de uma eventual indenização para Doracy Roland Pereira, de 90 anos, sobrevivente do acidente, e aos familiares da aposentada Ivanilde Tonin, 86, que morreu por conta do atropelamento.

Idosas foram atropeladas no Centro de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No último dia 8, ambas foram atingidas no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Sebastião Franchi. Uma câmera de segurança flagrou o atropelamento. As idosas estavam atravessando a rua e a comerciante, que dirigia o carro, fugiu sem prestar socorro para as vítimas.

“Comuniquei a tentativa de venda ao delegado de polícia e pedi a adoção de providências no sentido de evitar que ela fuja ou venda”, explica o defensor, que também fez o pedido de restrição de dois carros que estão em nome da comerciante.

O advogado da suspeita, Gustavo Mayoral, diz que a defesa mantém-se combativa a demonstrar e esclarecer a realidade dos fatos, mas confirma a tentativa da venda do bar em razão de problemas que antecediam o episódio.

“Além de situações familiares, pretende o apressar essa venda também por conta da ameaça que ela tem recebido indiretamente em seu estabelecimento”, afirma Mayoral.

“Essas ameaças necessitam de que sejam averiguadas e que sejam também investigadas”, completa.