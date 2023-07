Advogado diz que empresário defendeu esposa de ofensas e ‘afastou’ filho de Moraes

Andreia, Alex e Roberto durante abordagem no Aeroporto de São Paulo - Foto: Reprodução

O advogado Ralph Tórtima Stettinger Filho afirmou a jornalistas, na tarde desta terça-feira (18), que não houve agressão por parte da família de Santa Bárbara suspeita de atacar o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Na conversa com jornalistas, o advogado admitiu que houve uma ação do empresário Roberto Mantovani para afastar uma pessoa que estaria ofendendo a esposa, Andreia Munarão. Depois, segundo o advogado, descobriu-se que esta pessoa era filho do ministro.

O casal esteve na sede da Polícia Federal de Piracicaba, na manhã desta terça, para ser ouvido sobre o caso. Eles e o genro, Alex Zanatta – que prestou depoimento no domingo, são acusados de hostilizar o ministro e familiares na última sexta-feira (14), no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália.

A confusão teria tido início por conta de uma falta de vagas na sala VIP do Aeroporto de Roma. Segundo informação do G1, Andrea teria reclamado sobre o fato de ter “lugar” para político na sala VIP, mas não para uma família com crianças – eles estavam com duas, de 2 e 4 anos.

“Ele [Roberto] passava pela sala VIP, havia brasileiros ali, havia barulho, gente filmando o ministro, mas a visualização dele do ministro, foi questão de segundos. Ele viu o ministro, comentou com a família que ele estava ali, mas ele estava de costas. Ele não teve contato, não trocou qualquer palavra”, comentou o advogado.

O advogado Ralph Tórtima fala com jornalistas, na entrada da sede da PF em Piracicaba – Foto: Luciano Claudino/Código 19/Estadão Conteúdo

“Em momento algum qualquer ofensa direcionada ao ministro. Realmente reconheceu que houve um entrevero com um jovem que estava no local e que este jovem eles sequer sabiam quem eram. Somente quando desembarcaram e foram abordados pela PF no aeroporto é que tomaram conhecimento de que se tratava de um filho do ministro”, afirmou Ralph.

De acordo com o advogado, a família chegou a continuar em direção a uma outra sala VIP, mas acabou retornando. Neste retorno, eles teriam sido abordados pelo filho do ministro, que teria proferido ofensas contra Andrea. Neste momento, o filho do ministro foi afastado com um empurrão por Roberto.

“[Roberto] Disse que em razão de ofensas que teriam sido proferidas à esposa, ele afastou essa pessoa, que sequer sabia quem era, mas era uma pessoa que fazia ofensas bastante pesadas e desrespeitosas a sua mulher”, afirmou o advogado.

Nesta segunda-feira (17), Ralph Tórtima disse ao LIBERAL que o grupo só é investigado porque foi fotografado durante a confusão. “Os assessores do ministro poderiam facilmente filmar, se houvesse algum tipo de ofensa ou agressão, e isso não aconteceu. Eles foram colocados sob investigação porque foram fotografados no meio da confusão”, disse o defensor.

Caso e investigação

Moraes teria sido atacado pelos três brasileiros por volta das 18h45 de sexta-feira, no horário local (13h45 em Brasília). Andrea teria xingado o ministro de “bandido, comunista e comprado”. Mantovani, segundo a PF, reforçou os xingamentos e teria agredido fisicamente o filho do ministro. Zanatta se juntou aos dois com palavras de baixo calão. As informações foram confirmadas por interlocutores da PF e do Ministério da Justiça.

A PF espera receber imagens gravadas pelo circuito interno de câmeras do aeroporto de Roma para ajudar a esclarecer o caso. As agressões a Moraes foram condenadas pelo governo e também por autoridades do Judiciário.

Colaborou Cristiani Azanha