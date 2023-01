Adolescentes usam faca para roubar carro de vítimas em Santa Bárbara d’Oeste

Quatro adolescentes, de 15 e 16 anos, roubaram um carro nesta sexta-feira (27), por volta das 23h, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste. As vítimas, de 57 e 65 anos, relataram que um dos menores utilizou uma faca para ameaçá-las, antes de entregarem o veículo.

Os jovens, depois da abordagem, cercaram o Fiat Argo, de cor vermelha, retiraram as vítimas do carro e fugiram. A aproximadamente quatro quilômetros do local do crime, os adolescentes foram avistados por uma viatura da Polícia Militar, que realizava patrulhamento, e foram perseguidos. Os infratores não obedeceram os sinais de parada.

Após alguns minutos, o motorista parou o carro e os adolescentes tentaram fugir a pé, mas foram capturados. Foram encontrados no interior do veículo a faca usada para ameaçar as vítimas, um simulacro de uma submetralhadora, bolsa, celular e dinheiro.

Imagens de uma câmera de vigilância foram fornecidas aos policiais, horas depois da ocorrência, que comprovaram a ação criminosa. Com isso, os jovens foram presos em flagrante e encaminhados ao Promotor de Justiça da Infância e Juventude. Eles responderão pelo crime de roubo, agravado pelo envolvimento de duas ou mais pessoas e pelo uso de arma branca.

FURTO DE MOTOCICLETA. Ainda em Santa Bárbara, uma motocicleta foi furtada no Jardim Santa Rosa II, próximo à divisa com Americana. O infrator foi localizado na Avenida da Amizade e abordado por dois policiais militares que realizavam patrulhamento.

Segundo os policiais, havia um garfo na ignição do veículo, utilizado como chave. O criminoso confessou o furto, que será agravado por ter acontecido no período noturno, por volta das 22h. Ele foi preso e está à disposição da justiça.