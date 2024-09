Adolescentes ficam feridos após baterem com moto furtada em tentativa de fuga da GCM

Moto foi furtada na Avenida da Amizada, em Santa Bárbara, no dia 19 - Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Dois adolescentes de 15 e 16 anos ficaram feridos na madrugada desta segunda-feira (30), após fugirem da GCM (Guarda Civil Municipal). Eles estavam em uma motocicleta furtada. A ocorrência aconteceu entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo registro policial, a equipe do apoio tático composta por Vilallon, Sernajoto, Gabriel e Gomes, fazia patrulhamento pela Avenida Santa Bárbara, quando por volta de meia noite, viram dois jovens em uma moto, uma Honda CG Titan, sem emplacamento. O veículo era pilotado em alta velocidade sentido Americana.

Sinais luminosos e sonoros foram dados, os quais não foram obedecidos. Iniciou-se a perseguição e na Avenida Campos Salles, em Americana, na esquina com a Rua Bolívia, o condutor da moto perdeu o controle da direção e bateu contra um muro.

Os dois ficaram inconscientes e foram socorridos pelos bombeiros em estado grave ao Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi.

Após pesquisa no sistema, os guardas constataram que a moto foi furtada no dia 19 deste mês, na Avenida da Amizade, em Santa Bárbara. O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar também se os jovens são responsáveis pelo furto ou receptação do veículo.