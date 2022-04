Adolescente suspeito de assaltar residência é apreendido em SB

Objetos foram apreendidos pelos policiais militares - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Um adolescente de 16 anos, suspeito de assaltar a residência de um casal em Santa Bárbara d’Oeste na ultima sexta-feira (15), foi apreendido pela Polícia Militar na noite deste sábado, no Jardim São Fernando. Na ocasião, ele dirigia um veículo modelo Honda Fit e estava junto de um homem de 27 anos.

No carro, foram encontrados uma réplica de pistola, uma porção de maconha e R$ 160 em dinheiro. Ambos negaram ser donos da arma, mas o adolescente confessou que o dinheiro e a droga eram seus.

Todos os objetos identificados na abordagem, realizada no cruzamento da Avenida Alfredo Contato com a Rua Florida, foram apreendidos pelos policiais.

Após a abordagem, os dois foram encaminhados ao Plantão Policial. As vítimas que tiveram a casa assaltada foram acionadas, reconheceram o adolescente como autor do crime e afirmaram que a arma apreendida foi a mesma usada no crime.

Após o registro do boletim de ocorrência, o adolescente foi liberado pelas autoridades.