Adolescente morre após bater motocicleta contra portão no Santa Rita de Cássia

Uma colisão contra um portão vitimou o adolescente de 17 anos, João Guilherme Ferreira dos Santos Silva, morador do bairro Vista Alegre, em Santa Bárbara d’Oeste. O acidente aconteceu por volta das 20 horas desta sexta-feira (13), na Rua dos Tucanos, bairro Santa Rita de Cássia.

João Guilherme chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos – Foto: Reprodução / Facebook

Segundo boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a um acidente de trânsito e, quando chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida. Populares relataram que o adolescente provavelmente andava com a moto Honda Titan pela via, quando colidiu contra o portão da residência.

O morador da casa teria ouvido o barulho da colisão e, quando saiu para ver, o adolescente já estava sendo retirado do local e recebendo os primeiros socorros por pessoas que também teriam acionado o resgate.

João Guilherme foi socorrido ao pronto-socorro Dr. Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no deslocamento.

O sepultamento do adolescente estava marcado para as 15h30 deste sábado (14), no Cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara.

A autoridade no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste determinou o registro da ocorrência. O local do acidente não passou por perícia, por ter sido descaracterizado. A motocicleta teve danos na parte frontal dianteira e foi recolhida ao pátio municipal.