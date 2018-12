Adolescente é picada por escorpião em escola de Santa Bárbara

Uma adolescente de 13 anos foi picada por um escorpião na Escola Estadual Maria Guilhermina Lopes Fagundes, localizada no bairro Vila Linópolis I, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã de quarta-feira (5). Ela foi socorrida ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em Americana, onde recebeu o soro antiescorpiônico e passa bem, de acordo com a Diretoria Regional de Ensino.

Foto: Reprodução - Google Street View.JPG

A aluna estava em aula no momento em que foi picada pelo animal peçonhento. A Diretoria Regional de Ensino de Americana informou que, assim que a adolescente foi picada, imediatamente a direção tomou todas as providências e acionou atendimento médico, entrou em contato com o responsável pela estudante e comunicou o caso aos órgãos municipais responsáveis.

De acordo com nota enviada pela Diretoria de Ensino, a adolescente foi prontamente atendida no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, recebeu o soro antiescorpiônico e não teve a saúde afetada. Nota traz ainda que a jovem já retomou as atividades normalmente nesta quinta-feira.

Diretoria também esclareceu que a escola já providenciou a limpeza das áreas externas, contratou empresa dedetizadora e criou um programa de adoção responsável com os alunos, onde cada sala adotará duas galinhas – predadoras naturais do escorpião -, atribuindo-lhes nomes e auxiliando nos cuidados.