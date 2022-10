Adolescente é flagrado no Roberto Romano com maconha, haxixe, cocaína e crack

Droga foi apreendida pela Polícia Militar - Foto: Divulgação

Um adolescente de 15 anos foi flagrado nesta segunda-feira (24), em um ponto de ônibus do Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara, com 410 unidades de entorpecentes, entre eles maconha, cocaína e crack.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com informações do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais), da PM (Polícia Militar), por volta de 15h, os militares faziam patrulhamento pela região quando, em um ponto de ônibus da Rua Inácia Pinto de Campo, viram um menor em atitude suspeita.

Já o adolescente, ao notar a presença das viaturas, tentou correr, mas foi alcançado na sequência. Com ele os policiais encontraram uma sacola com 55 porções de maconha, 26 microtubos de cocaína, 105 pedras de crack, 10 porções de haxixe (subtipo de maconha) e R$ 945, proveniente do tráfico de drogas.

Questionado, o menor confessou a atividade ilícita e disse ainda que, em um muro próximo, estavam mais entorpecentes escondidos. Lá os militares localizaram 214 microtubos de cocaína.

Levado ao 1° DP (Distrito Policial), o menor foi liberado depois de prestar depoimento. Um boletim de ato infracional foi registrado.