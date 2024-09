Adolescente é ferido com golpe de estilete em saída de escola de Santa Bárbara

Escola Estadual Neuza Maria Nazatto de Carvalho, no Jardim Mollon 4 - Foto: Google Street View

Um adolescente de 16 anos foi ferido com golpes de estilete, nesta quinta-feira (5), após uma briga com outro estudante, ambos da Escola Estadual Neuza Maria Nazatto de Carvalho, no Jardim Mollon 4, em Santa Bárbara d’Oeste. A confusão aconteceu após o término das aulas, fora da unidade escolar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 12h35, os dois alunos de 16 anos deixaram a escola e, na rua, discutiram por conta de uma menina, momento em que um deles atingiu o outro com dois golpes de estilete, causando um ferimento no antebraço e outro no abdômen.

O jovem foi socorrido pelo resgate ao Hospital Afonso Ramos, onde foi atendido e liberado em seguida. Aos policiais, a mãe da vítima contou que a briga entre os adolescentes foi motivada por conta de uma ex-namorada.

Após coletar os dados, os policiais foram à casa do agressor e o conduziram junto de sua mãe ao 2° DP (Distrito Policial), onde ele foi ouvido e liberado.

O caso foi registrado como lesão corporal e as investigações seguem pelo 2° DP.

Repúdio

Em nota, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), informou que repudiou a agressão ocorrida em frente ao colégio, na zona leste de Santa Bárbara d’Oeste.

A pasta afirmou ainda que iria acionar o Conselho Tutelar e que prestou atendimento imediato à vítima. Disse também que a equipe local do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva) acompanham a escola para realização de ações e projetos de cultura da paz e se colou à disposição da comunidade escolar para demais esclarecimentos.