Adolescente é detido por tráfico de drogas em Santa Bárbara

Um adolescente de 17 anos foi detido pela PM (Polícia Militar) na tarde deste sábado (30) por tráfico de drogas no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste

Foto: Arquivo - O Liberal

De acordo com a corporação, policiais estavam em patrulhamento pela Rua do Cacau, em uma praça conhecida por abrigar traficantes, quando o suspeito, ao notar a presença da equipe, se evadiu, mas acabou detido com três porções de maconha na cueca e R$187 em dinheiro.

Próximo ao local onde estava, foram localizadas mais 15 porções da droga. O adolescente confessou que estava traficando e foi apreendido.